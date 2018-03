Guga vence de virada na estréia O tenista Gustavo Kuerten teve uma estréia muito difícil no Master Series de Roma. O brasileiro encontrou muita dificuldade, mas venceu o croata Ivan Ljubicic , de virada, por 2 a 1 - parciais de 7/6, 7/5 e 6/4 e garantiu sua vaga na segunda rodada, quando vai enfrentar o vencedor da série entre o espanhol Fernando Vicente e o norte-americano Michael Chang. O Master Series de Roma começou com grandes surpresas. Em partida adiada de ontem por causa da chuva, Pete Sampras foi eliminado logo na estréia ao ser derrotado pelo israelense Harel Levy. Na seqüência, Andre Agassi - líder do ranking da Corrida dos Campeões - perdeu para o espanhol Alex Calatrava por 2 a 0.