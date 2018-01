Guga vence e avança em Acapulco Exatamente um ano depois de passar pela cirurgia no quadril, Gustavo Kuerten conseguiu sua classificação para as quartas-de-final do ATP Tour de Acapulco, ao vencer, de virada o espanhol David Ferrer, por 5/7, 6/1 e 6/2, num jogo marcado pela emoção. Depois da vitória, o tenista não conseguiu disfarçar seus sentimentos, quase chorou, enquanto seu técnico Larri Passos estava em lágrimas. ?Tenho de dar um abraço especial para o Larri hoje", disse Guga. ?Há um ano, vivia uma situação bem diferente com a cirurgia, nos Estados Unidos, e agora já estou novamente na briga por mais um título, nas quartas-de-final." Esta é a terceira vez que Guga avança para as quartas-de-final de um torneio. Em Acuckland foi campeão, em Buenos Aires chegou as semifinais e seu único resultado ruim ficou para o Aberto da Austrália, quando caiu na segunda rodada. A vitória sobre Ferrer, além de emotiva, foi sofrida. Guga perdeu o primeiro set e demorou a reagir para superar mais uma rodada. ?Só no meio do segundo set, comecei a sentir melhor a bola", admitiu o tenista. Guga já havia passado por momentos ainda mais dramáticos, quando teve de salvar três match-points para superar o francês Nicolas Cautelot - 6/7 (7/2), 7/6 (12/10) e 6/2. Agora, o tenista brasileiro não poderá vacilar, pois terá pela frente um adversário perigoso, o chileno Fernando Gonzalez, que eliminou o armênio Sargis Sargsian por 6/3, 4/6 e 7/6 (7/5). A mesma sorte não teve outro brasileiro, Ricardo Mello. Até que ele fez um belo primeiro set diante do espanhol Carlos Moya, mas não manteve a regularidade e deixou escapar a oportunidade de garantir a maior vitória de sua carreira, ao perder para Moya por 4/6, 6/3 e 6/2, que agora enfrenta seu compatriota Felix Mantilla - ganhou de Fernando Vicente por 6/3 e 6/4. Em outros jogos do dia, Agustin Calleri ganhou de Gaston Gaudio por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5), enquanto Ivan Miranda superou Luiz Horna por 6/2, 3 /6 e 6/2.