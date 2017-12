Guga vence e avança em Long Island Com a boa vitória sobre o eslovaco Karol Beck, por 7/5 e 6/3, Gustavo Kuerten garantiu sua classificação para as quartas-de-final do ATP Tour de Long Island, o Waterhouse Cup. Seu próximo adversário será o marroquino Younes El Aynaoui, que já enfrentou por duas vezes e venceu: em 2002 no carpete de Lyon por 6/7, 6/2 e 6/4 e em 2001 no saibro de Montecarlo por 6/4, 4/6 e 6/4. Além de Guga, Flávio Saretta estará em quadra nesta quinta-feira, enfrentando o alemão Nicolas Kiefer. Esta é a segunda vez nesta temporada de quadras rápidas norte-americanas que Guga avança para as quartas-de-final. A primeira foi em Los Angeles, quando perdeu em três sets para o australiano Mark Philippoussis. Depois, caiu nas estréias em Montreal e Cincinnati. Agora, ele consegue seu objetivo de ganhar ritmo de jogo para entrar mais confiante no US Open.