Guga vence e avança em Roland Garros Gustavo Kuerten teve que suar muito para ganhar em sua estréia em Roland Garros, nesta terça-feira, em Paris. O tenista brasileiro precisou de mais de três horas para derrotar o suíço Marc Rosset por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (3/7), 6/3 e 7/6 (7/3). Com isso, Guga segue em busca de seu quarto título no torneio francês - volta a jogar quinta-feira. O próximo adversário de Guga será o marroquino Hicham Arazi, que ganhou também nesta terça-feira do holandês Raemon Sluiter por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 7/6 (7/3), 2/6 e 6/0. Entre os favoritos ao título, destaque para a eliminação do norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 6 do torneio. Ele perdeu para o armênio Sargis Sargsian por 6/7 (3/7), 6/1, 6/2 e 6/4. Em outras partidas do dia, o chileno Fernando Gonzalez ganhou do norte-americano Jan-Michael Gambill por 6/0, 6/2 e 6/3, o russo Nikolay Davydenko derrotou o britânico Greg Rusedski por 6/3, 7/5 e 6/2, o alemão Lars Burgsmuller venceu o norte-americano Mardy Fish por 7/6 (7/3), 6/2, 4/6 e 6/1 e o argentino Franco Squillari eliminou o compatriota Agustin Calleri por 7/5, 7/6 (7/2) e 6/3.