Guga vence e avança no Aberto da Austrália Gustavo Kuerten sofreu bem mais do que precisaria para derrotar o holandês John van Lottun, na sua partida de estréia do Aberto da Austrália, na madrugada desta segunda-feira. Passou por um verdadeiro sufoco e vivenciou mais de três horas de um drama para superar um adversário que mal conseguia andar nos últimos games, por problemas de cãibras. Guga venceu em cinco sets, com parciais de 5/7, 6/0, 6/1, 2/6 e 8/6 e na próxima rodada enfrentará o croata Ivan Ljubicic. A partida foi mesmo um drama, para os dois lados. Guga não conseguia impor o seu jogo, desesperou-se em alguns momentos e não encontrava uma maneira mais fácil de tirar proveito da situação. John van Lottun brigou primeiro com sua irregularidade. Depois de vencer com dificuldades o primeiro set, caiu vertiginosamente de produção e deixou Guga fazer onze games consecutivos para perder as séries seguintes por 6/0 e 6/1. Quando voltou ao jogo, van Lottun passou a sofrer com fortes cãibras, resultado de sérios problemas com hérnia de disco. O tenista caiu no chão, foi atendido diversas vezes e mal conseguia se movimentar. Nem mesmo diante de uma situação destas, Guga parecia confortável em quadra. Deixou a impressão de que não acharia justo usar as bolinhas curtas, deixadinhas, para exigir uma força física que o adversário claramente não tinha mais. O resultado foi uma vitória no sufoco, quando poderia ter definido o jogo muito mais cedo, sem sofrer ameaças, constrangimentos e nem viver todo este drama. Seu próximo adversário é um tenista ainda mais perigoso: o croata Ivan Ljubicic, que estreou com vitória sobre o russo Dmitry Tursonov por 7/6 (7/3), 6/4, 5/7 e 6/2. Rodada - Em outros jogos do início da primeira rodada em Melbourne, Rainer Schuettler - finalista do torneio - foi eliminado pelo sueco Robin Soderling por 4/6, 4/6, 7/5, 6/3 e 6/4; Paradorn Schrichaphan ganhou de José Acasuso por 7/5, 6/4 e 6/0; Jerome Golmard de Albert Portas por 7/6 (7/3), 6/4 e 6/1; Nikolay Davydenko de Arnaud Clement por 6/7 (8/6), 4/6, 6/4, 6/1 e 6/2; Gaston Gaudio de Tommy Robredo por 6/3, 6/2 e 7/6 (8/6); e Nicolás Lapentti de Oscar Hernandes por 6/1, 6/3 e 6/1. Entre as mulheres a primeira surpresa foi a derrota de Elena Dementieva para Jelena Jankovic por 6/1 e 6/4.