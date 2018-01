Guga vence e Brasil faz 2 a 0 na Davis O tenista Gustavo Kuerten confirmou o favoritismo e venceu Daniel Nestor por 3 sets a 0 na segunda partida do confronto entre Brasil e Canadá pela repescagem da Copa Davis, que está sendo disputado no Clube Marapendi, no Rio de Janeiro. Guga venceu com parciais de 6/4, 7/6 (12-10) e 6/0 e garantiu o segundo ponto do Brasil na disputa. O primeiro ponto foi conquistado por Fernando Meligeni na abertura da rodada, quando venceu Frank Dansevic por 3 a 1. Neste sábado, está previsto o jogo de duplas. Se vencer, o Brasil se garante no Grupo Mundial da Copa Davis por antecipação.