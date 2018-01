Guga vence e Brasil faz o 1º ponto O Brasil largou na frente no duelo com o Uruguai na final do Grupo II do Zonal Americano da Copa Davis. Na tarde desta sexta-feira, em Montevidéu, Gustavo Kuerten venceu Marcel Felder por 3 sets a 1 na abertura do confronto, fazendo o primeiro ponto da equipe brasileira. A final, disputada em piso de saibro, vale uma vaga na segunda divisão do tênis mundial. Depois de vencer os dois primeiros sets com muita facilidade por 6/2 e 6/0, Guga parece ter sentido cansaço e por pouco não permitiu a reação do adversário. Perdeu o terceiro set por 3/6 e teve dificuldades no quarto. O brasileiro desperdiçou ótima chance para fechar o jogo quando estava com 5/2 no placar, mas teve o serviço quebrado no oitavo game. O uruguaio manteve seu serviço no game seguinte e Guga só conseguiu fechar a partida no 10º game, fazendo 6/4 No próximo jogo de simples, que começa dentro de mais alguns instantes, Flávio Saretta vai enfrentar Pablo Cuevas, apenas o nº 496 do ranking da ATP. Antes da partida, Guga admitia estar fora de forma. ?Estou ainda longe da minha melhor forma. Certamente não vou estar no nível espetacular de outros tempos, mas estou bastante perto,? disse. Para a partida de duplas, o capitão brasileiro, Fernando Meligeni, escalou Saretta ao lado de André Sá. Eles vão enfrentar Cuevas e Martin Vilarubi. A partida de duplas será sábado às 14 horas. Domingo, os jogos começam às 11 horas, com Guga x Cuevas e a seguir Saretta x Felder, mas se o confronto estiver definido há grandes possibilidades de alteração nas equipes.