Guga vence e consolida recuperação Gustavo Kuerten passou nesta quarta-feira por mais um grande teste e deu nova demonstração que está readquirindo sua melhor forma. Num jogo extremamente disputado, que durou 1h20, Guga venceu o romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0 e garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Hamburgo. A exemplo do que já havia ocorrido na estréia, diante do alemão Nicolas Kiefer - Guga venceu o primeiro set sem problemas, mas teve muita dificuldade no segundo. As parciais foram de 6/4 e 7/6 (7-5). Na próxima rodada, Kuerten vai enfrentar o argentino Guillermo Cañas, que derrotou o chileno Fernando Gonzalez, de virada, por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 7/6 (7-0) e 6/0). No primeiro set do jogo contra Pavel, Guga conseguiu três quebras de serviço (contra duas do adversário) e fechou a série até com certa facilidade por 6/4. O segundo, no entanto, foi muito mais equilibrado. Sem quebras de serviço, o jogo só foi decidido no tie-break. No 11º game, o romeno estava na frente e Guga teve de se superar, salvando cinco set-points - três deles consecutivos. Neste momento, demonstrou estar de fato recuperando sua melhor forma física e técnica. Apesar da pressão contrária, conseguiu reagir; levar o jogo para o tie-break e fechar a série com 7-5. ?Estou me sentido muito bem?, disse ele ao final da partida. ?Conseguiu golpear com desenvoltura e acho que fiz meu melhor jogo desde que voltei?, acrescentou. ?Este foi um dia muito feliz para mim?, concluiu o tenista. RODADA - Uma das surpresas desta segunda rodada foi a derrota do espanhol Carlos Moyá, para o bielo-russo, Max Mirnyi. Num jogo muito equilibrado, Mirnyi venceu por 2 a 0, em dois tie-break. As parciais de 7/6 (8-6) e 7/6 (7-3). Já o argentino Mariano Zabaleta, que foi finalista do torneio em 99, derrotou o sueco Thomas Johansson também em dois sets: 6/4 e 6/2. A rodada teve ainda a vitória de Jiri Novak (República Checa) sobre o espanhol Félix Mantilla: 6/2 e 6/0. O marroquino Younes El Aynaoui venceu o sul-africano Wayne Ferreira: 7/6 (13-11) e 6/3. O austríaco Stefan Koubek venceu o espanhol Albert Costa por 7/5 e 7/6 (7-5) e o suiço Roger Federer venceu o checo Bohdan Ulihrach: 6/3 e 6/0. O norte-americano Andy Roddick confirmou o favoritismo e venceu o alemão Rainer Schuelttler (6/4 e 6/4). O russo Marat Safin também não teve problemas e bateu o espanhol Alberto Martín por 6/4 e 6/2. O francês Julien Boutter surpreendeu o espanhol Alex Corretja por dois a um: 5/7, 7/5 e 6/2 e o argentino Juan Ignacio Chela derrotou o espanhol David Sánchez: 6/3, 1/6 e 6/2.