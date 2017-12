Guga vence e desafia norte-americano De volta ao seu bom tênis, Gustavo Kuerten parece que esqueceu mesmo o drama vivido na sua partida de estréia (precisou de três sets para eliminar o haitiano Ronald Agenor, número 178 do ranking) e, desta vez, aplicou golpes seguros, violentos, com a habitual eficiência para garantir uma vaga nas oitavas-de-final do Masters Series de Montreal, ao derrotar o argentino Gaston Gaudio por 6/1 e 6/4. Mas nada de sossego: na rodada desta quinta-feira, Guga desafia a mais badalada revelação do tênis norte-americano, o ex-juvenil Andy Roddick, de apenas 18 anos, e que no seu primeiro ano no profissionalismo mostrou ter a mania de eliminar jogadores que ocuparam a posição de número 1 do mundo, como Pete Sampras, Marcelo Rios e Carlos Moya. Guga é o atual número 1 do mundo do ranking de entradas e, em Montreal, tem também a chance de roubar a liderança de Andre Agassi na lista da corrida dos campeões. Para isso, o brasileiro precisará chegar a final do torneio. Se voltar a jogar como fez diante de Gaudio, Guga pode mesmo até sonhar com seu primeiro título de um Masters Series em quadras rápidas. Na partida diante do argentino, mostrou um tênis seguro e já no primeiro set abriu ampla vantagem para fechar a série por 6 a 1. No segunso set, maior equilíbrio, mas, por nenhum momento, o brasileiro teve sua vitória ameaçada. Na rodada desta quinta feira, Guga enfrentará pela primeira vez Andy Roddick, que eliminou Carlos Moya por 6/3, 5/7 e 7/5. Em outros jogos importantes, o australiano Patrick Rafter ganhou do sueco Magnus Norman por 6/1 e 7/6 (7/2). O francês Fabrice Santoro, numa partida de quase três horas de duração, ganhou do alemão Nicolas Kiefer por 4/6, 6/4 e 6/3; Tommy Haas (Alemanha) ganhou de Ivan Ljiubicic (Croácia) por 7/6 (8/6) e 6/4; Arnaud Clement (França) de Max Mirnyi (Bielo-rússia) por 6/1 e 6/2; e Jerome Gomard (França) de Andreas Vincinguerra (Suécia) por 6/4 e 6/3. A classificação para as oitavas de final do Masters Series de Montreal já assegura um prêmio de US$ 30,8 mil, soma 75 pontos para o ranking mundial e 15 para a corrida.