Guga vence e é finalista em Stuttgart Gustavo Kuerten está na decisão do ATP Tour de Stuttgart. Após um jogo longo e nervoso contra o checo Jiri Novak, Guga venceu por 4/6, 7/6 (7/5) e 7/5. Neste domingo, a partir das 9 horas (de Brasília), na decisão do título, o brasileiro vai enfrentar o argentino Guillermo Cañas, 39º do ranking mundial, que derrotou a revelação espanhola Marc Lopez por 6/2 e 6/2, em outro jogo bastante disputado e com muitas trocas de bola. Esta será a segunda final da temporada para o argentino, que venceu em Casablanca. Cañas chega à decisão na Alemanha depois de muita luta e uma boa dose de sorte. Em sua primeira partida no torneio salvou três match points diante do ucraniano Andrei Medevedev, e chegou a estar em desvantagem de 5 a 2 no terceiro set. Sem se entregar jamais, passou ainda pelo compatriota Franco Squillari, eliminou o cabeça-de-chave número 2, Yevgeny Kafelnikov, e, nas semifinais acabou com o sonho de Lopez, que, em seu primeiro torneio da série ATP Tour, fez uma brilhante campanha. Guga começou a partida de maneira irregular, mas como já está se tornando tradicional, acabou virando o jogo de maneira espetacular. Demonstrando desconcentração, perdeu o primeiro set por 6/4. No segundo, o brasileiro teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer no tiebreak. Guga saiu de uma situação difícil. Perdia por 4 a 1, mas conseguiu reagir e virar, fechando em 7/5. Neste ano, ele venceu apenas 5 dos 15 tiebreaks que disputou. No terceiro set, Guga começou arrasador, abrindo 3 games a 0 e quando parecia que iria fechar o jogo sem problemas, o checo reagiu. Novak quebrou o serviço do brasileiro e empatou a série em 3 a 3. O jogo permaneceu equilibrado até o final, mas Guga foi melhor e fechou em 7/5.