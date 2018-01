Guga vence e está na final de Auckland Com seu bom tênis de volta, Gustavo Kuerten garantiu a classificação para a final do ATP Tour de Auckland, ao derrotar o argentino Mariano Zabaleta por 6/3 e 6/3. E na sua melhor campanha em um torneio na Oceânia, Guga decide o título deste torneio diante do eslovaco Dominik Hrbaty, que eliminou o espanhol Felix Mantilla por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2. "Tive um dia especial aqui em Auckland, com duas vitórias seguidas", disse Guga, que na mesma rodada eliminou também outro argentino, Guillermo Coria, nas quartas-de-final. "Agora vou ter pela frente o Hrbaty, que não é o meu melhor adversário, pois jamais consegui vencê-lo." Só que Guga, mais uma vez, mostrou que está para derrubar tabus. Este ano fez uma boa preparação para o Aberto da Austrália e consegue uma boa campanha num continente em que jamais havia chegado tão longe numa competição. Até então tinha alcançado apenas as quartas-de-final do ATP Tour de Sydney e na Olimpíada. "Estou me sentindo cada dia mais forte e vou colocar todas as minhas energias para ganhar o título aqui em Auckland." O horário da final ainda não foi anunciado pela organização do torneio, que pretende fazer o jogo no domingo pela manhã, para dar tempo aos jogadores de viajarem para Melbourne, onde na segunda-feira começa a ser disputado o Aberto da Austrália.