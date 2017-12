Guga vence e está nas oitavas-de-final Se Gustavo Kuerten havia mesmo poupado energia nos dois jogos anteriores - contra os argentinos Guillermo Coria e Agustin Calleri - gastou quase todas as reservas hoje, na partida contra o marroquino Karim Alami, válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. O brasileiro venceu por 3 sets a 1; garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do torneio, mas com muita dificuldade. A partida durou mais de três horas e duas séries foram decididas no tiebreak. As parciais foram de 6/3, 6/7, 7/6 e 6/2. Na próxima rodada, Guga vai enfrentar o norte-americano Michael Russel, que nesta sexta-feira venceu o belga Xavier Malisse por 3 sets a 2.