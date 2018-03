Guga vence e está nas quartas em LA Gustavo Kuerten está nas quartas-de-final do ATP de Los Angeles. O brasileiro, 19º do ranking mundial, derrotou, nesta quinta-feira à noite, o inglês Martin Lee, 163º, por 7/5 e 7/6 (7-5). Seu adversário desta sexta-feira será o vencedor do jogo entre os norte-americanos Robby Ginepri, 102º, e Andre Agassi, sétimo do mundo, campeão de 2001. Guga enfrentou os dois tenistas no torneio do ano passado. Ganhou de Ginepri nas oitavas-de-final e perdeu de Agassi nas semifinais. Guga enfrentou Ginepri apenas uma vez. E tem quatro vitórias contra seis derrotas para Agassi. O brasileiro tem 75 pontos para defender na competição ? de um total de 1.075 até o Aberto dos Estados Unidos. Por ter chegado até aqui já garantiu 40 pontos e US$ 10.500 em premiação. O alemão Nicolas Kiefer ganhou do norte-americano Alex Bogomolov por duplo 6/3. E outro jogador dos Estados Unidoa, Jan-Michael Gambill, marcou 7/6 (7-2) e 6/2 contra os israelense Noam Okun.