Guga vence e faz final com Saretta O tenista brasileiro Gustavo Kuerten garantiu vaga na final do Tênis Espetacular, nesta sexta-feira à noite, ao derrotar o equatoriano Nicolas Lapentti, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Com este resultado, Guga vai decidir o título do torneio, neste sábado, às 20h30, no Ginásio do Ibirapuera, com o compatriota Flávio Saretta.