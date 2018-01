Guga vence e já está nas quartas Em seu primeiro torneio da temporada norte-americana de quadras rápidas, Gustavo Kuerten já mostrou um incrível poder de adaptação e garantiu vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Los Angeles. Nesta quinta-feira, o tenista brasileiro derrotou o norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Na próxima rodada, Guga vai enfrentar o vencedor da partida entre o alemão Tommy Haas e o norte-americano Bob Bryan. Guga sofreu apenas no primeiro set, quando encontrou dificuldades para quebrar o violento e bem colocado serviço de Robby Ginepri. No tie-break, o brasileiro fez prevalecer sua maior experiência e talento para ganhar o desempate por 7 a 4. No segundo set, tudo ficou mais fácil para Guga. Ele conseguiu quebrar o serviço de Ginepri no 2 a 2. Depois, o brasileiro voltou a obter uma quebra, abriu vantagem e fechou o jogo com facilidade. O ATP Tour de Los Angeles é o primeiro torneio que Guga disputa na temporada norte-americana. O brasileiro está usando a competição como uma espécie de aquecimento para outras de maior porte, como os Masters Series de Montreal e de Cincinnati. O maior objetivo dele é fazer uma boa campanha e ganhar confiança neste tipo de piso para lutar pelo título do US Open, o quarto e último Grand Slam de 2001, que será jogado a partir do dia 27 de agosto, nas quadras de Flushing Meadows, em Nova York.