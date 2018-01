Guga vence e leva decisão para 5º jogo A permanência do Brasil no Grupo Mundial da Copa Davis está nas mãos de Flávio Saretta. Ele enfrentará ainda neste domingo o canadense Frank Dancevic, no quinto jogo do confronto em Calgary. O duelo está empatado em 2 a 2, depois de Gustavo Kuerten ter vencido Simon Larose por 3 sets a 1, com apertadas parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4), 3/6 e 7/6 (12/10).