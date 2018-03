Guga vence e mantém tabu diante de Cañas Gustavo Kuerten deu um passo importante para recuperar a confiança em seu jogo. Derrotou o argentino Guillermo Cañas por 6/3, 6/7 (7/1) e 6/3 e avançou às quartas-de-final do ATP Tour de Barcelona, o troféu Conde de Godo, com mais de US$ 1 milhão em prêmios. Nesta sexta-feira, Guga terá outro argentino pela frente, Gaston Gaudio, em busca de uma vaga nas semifinais, em jogo programado para às 9h45, se a chuva não voltar a prejudicar a rodada como nesta quinta-feira. "Joguei bem melhor contra o Cañas, do que na primeira partida", admitiu Guga. "Ainda senti que estou um pouco irregular, mas são jogos como este, em que tive de administrar várias situações, como a interrupção pela chuva, as vantagens não aproveitadas, que me ajudam a recuperar a confiança." Esta vitória veio num momento importante para Guga. O tenista vinha de três eliminações em primeira rodada de torneios e precisava de uma boa campanha nesta temporada européia de saibro para não voltar a ser marcado por irregularidades e decepções. Diante de Cañas, Guga chegou a liderar o primeiro set por 5 a 0. Depois perdeu o seu serviço, mas manteve o controle do jogo. Soube ainda sair de dificuldades, ao perder o tie-break do segundo set, mostrando um maior nível de concentração e luta. Desta vez até vibrou em quadra, o que não vinha acontecendo nos últimos tempos. Diante de Gaston Gaudio, Guga espera por dificuldades ainda maiores. Seu rival vem de excelente resultado em Barcelona. Nesta quinta-feira, foi o responsável pela maior surpresa da competição ao eliminar o espanhol Carlos Moyá por 6/4 e 6/4. Mas pelo menos um fator deve ajudar no aspecto psicológico de Kuerten. Afinal, tem um retrospecto invejável diante da armada argentina. Dos 56 jogos já realizados contra jogadores da Argentina, ganhou 41. Contra Gaudio, venceu três das cinco partidas. A última delas, por curiosidade, foi em Roland Garros, do ano passado. "O Gaudio é um adversário muito perigoso, que já foi campeão em Barcelona, em 2002", lembrou Guga. "Mas estou motivado e sinto que preciso de jogos assim para voltar a jogar bem e ganhar." Com a classificação para as quartas-de-final em Barcelona, Guga já defende os pontos conquistados no torneio no ano passado e o que fizer a partir de agora poderá refletir em ascensão no ranking da ATP, em que ocupa a 23ª posição.