Guga vence e vai à final em Lyon Gustavo Kuerten está na final do ATP Tour de Lyon, na França. Neste sábado, o tenista brasileiro ganhou a semifinal do torneio contra o francês Arnaud Clement por 2 sets a 1, com parciais de 6/4 , 6/7 (1/7) e 6/3. Agora, Guga joga com o também francês Paul-Henri Mathieu, neste domingo, às 10 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN Brasil, em busca de seu segundo título na temporada - foi campeão também na Costa do Sauípe, na Bahia. No que considerou o dia mais feliz do ano, Guga mais uma vez mostrou seu incrível poder de superação para vencer Clement. Ele poderia ter definido a partida em dois sets, mas ao ser surpreendido no tie break do segundo, teve de lutar com todos seus recursos para manter-se concentrado e ficar com a vitória. "Este é o dia mais feliz do ano para mim", admitiu Guga, emocionado pela classificação para a final. "O segredo em toda esta semana tinha sido não ter desperdiçado nenhuma chance de vitória, mas nesta semifinal não aproveitei a vantagem no segundo set e acabei deixando a decisão ir para o terceiro. Por sorte, voltei a dominar o jogo, controlar os pontos e estou na final. Agora estou supermotivado para lutar pelo meu segundo título consecutivo." A vitória confirma o bom momento de Guga, que esta semana venceu jogos importantes, como diante do russo Marat Safin. Na partida com Clement, esteve também seguro em seus golpes e tudo parecia caminhar para uma vitória relativamente tranqüila no segundo set, quando tinha uma quebra de vantagem a seu favor. Mas um simples descuido abriu a oportunidade de reação para o tenista francês, que levou mais sorte no tie break, forçando o terceiro set. "Estou jogando bem há quatro semanas. Ganhei o Brasil Open na Costa do Sauípe, venci duas boas partidas na Copa Davis e não é fácil sair lá do saibrão e conseguir bons resultados no primeiro torneio em quadras de carpete que faço na temporada", avaliou Guga. "Por isso, qualquer resultado nesta final já pode ser considerado excelente pelo que fiz nesta semana", disse o brasileiro, mostrando um final de temporada surpreendente para quem sofreu uma cirurgia no começo do ano. A classificação para a final de Lyon já garante também algumas posições no ranking mundial para Guga. Atualmente, ele está na 40ª colocação na classificação da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e na próxima semana já deverá estar entre os 35 primeiros. Se for campeão em Lyon, levará um prêmio de US$ 100 mil e 225 pontos no ranking. Enquanto isso, o técnico Larri Passos também se mostrou emocionado com a boa campanha de seu pupilo e, especialmente, seu poder de superação. "O Guga teve de jogar com menos de 14 horas de descanso de uma partida para outra", contou o treinador.