Guga vence e vai à final em Viña del Mar O saibro que sempre foi o seu terreno preferido, transformou-se num tormento. Mas, agora, depois de mais de dois anos, Gustavo Kuerten volta a disputar um título nesta superfície. O último foi em Stuttgart, em julho de 2001. Neste domingo, Guga sente novamente o gostinho de uma decisão ao enfrentar o vencedor da outra semifinal - que será disputada entre o brasileiro Flávio Saretta e o chileno Fernando Gonzalez. A decisão será às 22 horas, com transmissão pela SporTV. Guga garantiu vaga na final do ATP Tour de Viña del Mar, com um resultado apertado, num verdadeiro jogo de paciência diante do espanhol David Sanchez, vencendo por 7/6 (8/6) e 6/4. No match point, o brasileiro comemorou com entusiasmo, e não sem motivos. "Há muito tempo que não ia para uma final no saibro", contou Guga. "Agora quero o melhor e fazer de tudo para levar este título." Os últimos troféus de Guga vieram em quadras rápidas, como os dois conquistados ano passado em Auckland e São Petersburgo. O brasileiro entra neste domingo em quadra em busca de seu 20º título, sendo que deste total, 13 foram ganhos no saibro. "Tive uma boa semifinal diante do Sanchez, que jogou muito motivado pela defesa do título, ganho no ano passado, e achei muito importante garantir um lugar na final." Depois de jogar em Viña Del Mar, Guga vai estrear terça-feira no ATP Tour de Buenos Aires diante de outro espanhol, David Ferrer. Outro brasileiro na competição, Flávio Saretta, terá pela frente na estréia o também brasileiro, mas radicado na Alemanha, Tomas Behrend.