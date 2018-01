Guga vence e vai às quartas Gustavo Kuerten classificou-se para as quartas de final no Torneio de Stuttgart ao vencer o espanhol Tommy Robredo, de 19 anos, por 2 sets a zero, parciais de 6/4 e 6/1. Guga conquistou a vitória em menos de uma hora de jogo, debaixo de um sol forte. Ele é favorito ao título.