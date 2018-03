Guga vence e vai às quartas-de-final Com outra boa atuação, Gustavo Kuerten passou fácil pelo argentino Franco Squillari ao marcar 6/1 e 6/2 nesta sexta-feira. Com mais esta vitória, agora pela manhã, Guga garantiu sua classificação para as quartas-de-final do Masters Series de Roma e voltará a jogar ainda hoje à tarde em busca de uma vaga nas semifinais, diante do vencedor da partida entre o espanhol Alex Corretja e o australiano Lleyton Hewitt, interrompida na quinta-feira, por causa de chuvas, quando o tenista da Espanha vencia por 7/6 (7/2) e 4/3 e saque. Diante de Squillari, Guga voltou a mostrar seu domínio em quadras de saibro. No primeiro set deu um show de habilidade ao abusar das deixadinhas. Usou uma tática inteligente ao forçar as trocas de bolas, colocando o argentino no fundo de quadra e finalizou vários pontos com maliciosas bolinhas curtas, deixando Squillari sem ação. Guga manteve o domínio no segundo set, com mais uma atuação impecável em Roma. Logo no primeiro game, o tenista brasileiro já minou as expectatitvas do tenista argentino ao quebrar o seu serviço, abrindo a vantagem de 1 a 0. Confirmou seu saque para fazer 2 a 0 e obteve nova quebra no 5 a 2. Sacou para o jogo e celebrou mais uma vitória em Roma. Os números também mostram bem a superioridade do brasileiro na partida. Teve um índice de 54% de aproveitamento no primeiro serviço, aplicou seis aces e cometeu uma dupla falta. Deu 22 winners --bolas vencedoras - e revelou-se objetivo nas subidas à rede, em 15 tentativas venceu 12 pontos no voleio.