Guga vence e vai às quartas-de-final Gustavo Kuerten já está nas quartas-de-final do ATP Tour de Indianápolis, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o tenista brasileiro derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5. Guga mantém assim as esperanças de defender o título conquistado ano passado. Na próxima rodada, nesta sexta-feira, ele vai em busca de uma vaga nas semifinais diante do vencedor da partida entre o inglês Tim Henman e o argentino Mariano Zabaleta. Guga chegou a Indianápolis como campeão do Masters Series de Cincinnati e advertiu que não iria ?se matar? para defender seu título no torneio. Até o técnico Larri Passos avisou que seu pupilo sente dores musculares e o principal agora, era jogar relaxado esta semana. Sem pressão ou excesso de responsabilidade, Guga entrou na competição para tentar a sorte e aperfeiçoar seus golpes numa preparação para o US Open, o último Grand Slam da temporada. A fórmula está dando certo e, com um jogo descontraído e de bolas arriscadas, o brasileiro derrotou mais um adversário forte como Ljubicic, que sacou bem e equilibrou bastante o jogo.