Guga vence e vai às quartas-de-final Gustavo Kuerten já está nas quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo, que distribui US$ 2,8 milhões em prêmios. Nesta quinta-feira, Guga derrotou o argentino Guillermo Cañas por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O próximo adversário do tenista brasileiro sairá do confronto entre o suíço Roger Federer e o romeno Adrian Voinea.