Guga vence e vai às quartas-de-final Com outra difícil vitória, Gustavo Kuerten avançou para as quartas-de-final do Torneio de Los Angeles. Ele ganhou nesta quinta-feira do norte-americano Eric Taino por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 ( 7/5). Assim, Guga repete a campanha do ano passado e deve manter pelo menos a 13ª posição no ranking mundial. Na próxima rodada, Guga irá enfrentar o vencedor da partida entre o australiano Mark Philippoussis e o norte-americano Michel Chang. Nessa sua segunda partida em Los Angeles, o brasileiro mostrou estar mais adaptado aos pisos rápidos. Venceu o primeiro set por 6/3 e no segundo, teve um duro. Chegou a estar em vantagem em 3 a 1, teve seu serviço quebrado pelo norte-americano, cedeu o empate por 3 a 3 e nem assim perdeu o controle emocional, como vinha acontecendo nos jogos da frustrante temporada européia nas quadras de saibro.