Guga vence e volta ao topo do ranking O tenista brasileiro Gustavo Kuerten é o novo líder do ranking de Entradas da Associação dos tenistas Profissionais (ATP). Guga venceu hoje o holandês Sjeng Schalken, de virada, por 2 sets a 1 - parciais de 6/7, 6/2 e 6/4 - e garantiu vaga nas semifinais do Master Series de Montecarlo. Com a vitória, o brasileiro acumulou 4.370 pontos, contra 4.270 do russo Marat Safin, que liderava o ranking até agora. Na semifinal, o brasileiro vai enfrentar o argentino Guillermo Coria, que nas quartas-de-final passou pelo espanhol, Alberto Martin. A partida começou difícil para Guga, que teve o serviço quebrado logo no primeiro game. O brasileiro reagiu; chegou a virar o placar, mas Schalken foi melhor e levou o jogo ao tiebreak, quando venceu em 7/1. Guga voltou melhor no segundo set e não deu chances ao holandês, fechando em 6/2. No terceiro, o brasileiro foi para cima do adversário e chegou a abrir 5 a 1 de vantagem. Quando sacava para fechar o jogo, o holandês iniciou uma reação fulminante. Quebrou o saque de Guga; manteve o seu serviço e chegou a 5/4. No 10º game, Guga sacou para fechar em 6/4. A semifinal será disputada neste sábado.