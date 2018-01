Guga vence em sua volta às quadras Gustavo Kuerten conseguiu uma grande vitória em sua volta às quadras, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Torneio de Valência, na Espanha. Depois de ficar quase 7 meses se recuperando da cirurgia no quadril, o maior tenista brasileiro de todos os tempos enfrentou o belga Olivier Rochus e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora sem técnico, depois de ficar a carreira inteira com Larri Passos, Guga resolveu recomeçar a carreira em Valência, torneio de saibro que distribui 340 mil euros em prêmios. Como ficou muito tempo parado, ele caiu no ranking mundial e teve que enfrentar logo na estréia um tenista cabeça-de-chave - Rochus era o número 4. Mas Guga foi bem. Precisou de 1 hora e 5 minutos para vencer Rochus. E agora irá esperar seu próximo adversário do confronto entre os espanhóis Albert Montañes e Alberto Martin. O Brasil tinha outro representante no Torneio de Valência, mas Julio Silva foi eliminado na última rodada do qualifying, nesta segunda-feira, ao perder para o italiano Federico Luzzi por 6/3, 1/6 e 7/5.