Guga vence fácil e agora pega Federer Roland Garros faz um bem incrível para Gustavo Kuerten. Mesmo longe de suas melhores condições físicas e ainda sofrendo com dores no quadril, conseguiu uma vitória arrasadora na segunda rodada do torneio. Ganhou do belga Gilles Elseneer por 3 a 0, parciais convincentes de 6/2, 6/0 e 6/3. Agora, vem o grande desafio: enfrenta o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, em partida programada para este sábado. "Sabia que depois de enfrentar na primeira rodada àquele maluco (Nicolas Almagro), que batia todas as bolas, iria me sentir mais confortável e confiante em quadra", revelou Guga. "Já posso dizer que estou muito feliz em vencer dois jogos, mas agora vem um desafio e tanto e estou extra motivado para jogar com Federer." Para desafiar o suíço, Guga cumpriu seu plano. Num dia de sol forte e calor em Paris, não precisou se desgastar tanto para vencer Elseneer, como foi obrigado nos cinco sets da estréia com Almagro. Desde o início da partida, o brasileiro procurou se impor, usando como tática atacar sempre, bater forte na bola até atingir seu objetivo de vencer em jogo rápido. Como no Maracanã - Em pouco mais de 1h20, Guga fez a festa da torcida na quadra dois de Roland Garros. Com pouco mais de 1,5 mil lugares, já era mesmo de se esperar que torcedores ficariam apertados nas arquibancadas e as filas para a partida do brasileiro começaram uma hora antes da partida. O clima era de um jogo de futebol, especialmente pelo atual apelo da camisa de Guga. Ele está usando um novo uniforme da Head nas cores vermelho e preto. Parece que a semelhança atraiu a torcida carioca rubro negra, com vários torcedores com a camisa do Flamengo. Para Guga, as novas cores ajudaram. "Sempre simpatizei muito com o Flamengo, embora sempre me mantenha fiel ao Avai (sei time de coração)", avisou Guga. "Mas foi bem legal, ouvir a torcida cantar o hino do Flamengo e "Poeira". Deu sorte." A Head, segundo um de seus diretores que está em Paris, Markus Haemmerle, não pensou em fazer qualquer relação com o time de futebol brasileiro, mas está feliz com o resultado da coincidência. Para Guga, qualquer ajuda é bem-vinda, ainda mais agora que vai desafiar o número 1 do mundo. Os dois já se enfrentaram por duas vezes, com uma vitória para cada um. Ambos os jogos foram depois de o brasileiro ter passado pela cirurgia. O primeiro em 2002 em Hamburgo, com vitória do suíço, e depois em 2003 em Indian Wells, numa campanha em que Guga chegou a final. "Enfrentar Federer é sempre muito difícil. É um jogador versatil, completo, não tem golpes que sejam fracos, vulneráveis", define Guga. "É um número 1, com muitos recursos, que está um degrau acima de todos os outros jogadores."