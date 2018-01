Guga vence fácil e aumenta vantagem O tenista Gustavo Kuerten não teve muito trabalho para vencer neste domingo o marroquino Mounir Elaarej por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-2, e aumentar o placar sobre o Marrocos na primeira rodada do Mundial da Copa Davis, no Clube Marapendi, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Brasil faz 4 a 0 nos confrontos diretos entre os dois países. Na sexta-feira, Guga e Meligeni venceram Karim Alami e Hicham Arazi, respectivamente, e no sábado a dupla Jaime Oncins-Alexandre Simoni derrotou Alami e Arazi, classificando a equipe às quartas-de-final da competição. Na última partida, que começa daqui a pouco, jogam Alexandre Simoni e Karim Alami. A boa atuação de Simoni fez com que o técnico Ricardo Acioly promovesse o jogador para disputar uma partida de simples no torneio. Ele vai substituir Fernando Meligeni.