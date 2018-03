Guga vence fácil o 1º set O brasileiro Gustavo Kuerten começou de forma fulminante a partida de estréia no Torneio de Roland Garros, contra o argentino Guillermo Coria. Guga venceu o primeiro set por 6/1, sem dar nenhum chance ao adversário. O brasileiro busca o tricampenato no torneio parisiense. Este é o segundo confronto entre Guga e Coria. O primeiro aconteceu no mês passado, quando os dois fizeram as semifinais do Master Series de Montercarlo. Na oportunidade, o brasileiro venceu por dois a zero (6/4 e 6/2).