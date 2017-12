Guga vence fácil o 1º set Com um jogo muito mais próximo do seu verdadeiro tênis, Gustavo Kuerten parece mesmo ter esquecido o drama de sua estréia em Montreal (precisou de três sets para passar pelo haitiano Ronald Agenor e quase perdeu) e venceu fácil o primeiro set de sua partida diante do argentino Gaston Gaudio por 6/1. Logo no primeiro game, Guga já deixou claro que estava bem mais tranqüilo e dono da situação. Manteve seu serviço com facilidade, quebrou logo a seguir o do adversário e abriu rápida vantagem de 3 a 0. Voltou a obter nova quebra para fechar a série com rapidez.