Guga vence fácil o 1º set A interrupção na partida por mais de duas horas, por causa das chuvas, não tirou a concentração, nem mesmo a determinação de Gustavo Kuerten na busca por uma vaga na final do Masters Series de Cincinnati. Com um nível de jogo impressionante, ganhou o primeiro set diante do inglês Tim Henman por 6/2. Guga abriu vantagem logo no primeiro game, com uma quebra de serviço. Curiosamente, Henman sacou por duas vezes, ficou em desvantagem de 0 a 30 e então começou a chover. Horas depois, no reinício, o brasileiro manteve a concentração para colocar-se à frente no placar. Com cara de quem não iria perder a terceira vez consecutiva para Henman - no retrospecto o inglês tem duas vitórias seguidas sobre o brasileiro - Gustavo Kuerten manteve o domínio da partida e voltou a quebrar o serviço do inglês para abrir vantagem de 5 a 2 e sacar para fechar a primeira série por 6/2.