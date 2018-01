Guga vence Gaudio e vai às oitavas Gustavo Kuerten confirmou sua vitória sobre o argentino Gastón Gaudio, em jogo que havia sido interrompido no dia anterior por falta de luz natural. Guga marcou 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/1), 7/5, 5/7 e 6/3 em 3h26 minutos de um jogo bonito, bem disputado em que o brasileiro soltou bem os seus golpes, especialmente a direita, que vinha sendo seu principal problema nos últimos torneios. Com mais este bom resultado em Paris, Guga avança para as oitavas de final e, nesta segunda-feira, vai desafiar o espanhol Tommy Robredo - que eliminou Lleyton Hewitt -. Neste jogo diante de Gaudio, Guga acabou vingando-se da derrota sofrida recentemente na rodada de abertura do Masters Series de Roma, além de vencido o tira-teima, pois agora o brasileiro tem três vitórias contra duas derrotas diante do argentino. A maior virtude de Guga nesta partida diante de Gaudio foi ter mantido o bom nível técnico durante toda a partida. Tanto no primeiro dia, como neste domingo, jogou sem os altos e baixos de antes. Seu jogo teve também a torcida do escritor Paulo Coelho, muito famoso na França e que queria estar com Guga depois da partida, mas não conseguiu.