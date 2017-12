Guga vence Henman e vai à semifinal Gustavo Kuerten venceu o inglês Tim Henman por 2 sets a 1, nesta sexta-feira à noite, e está nas semifinais do Torneio de Indianápolis, do qual é o atual campeão. Depois de perder o primeiro set, o brasileiro reagiu, salvou quatro match points, e fechou a partida com parciais de 3/6, 6 /1 e 7/5. Guga enfrentará na disputa por uma vaga na final o croata Goran Ivanisevic, às 21 horas de Brasília deste sábado. A outra semifinal, às 14 horas, terá o australiano Patrick Rafter e o russo Marat Safin. A virada de Guga diante de Henman foi dramática. Como sempre acontece nas grandes conquistas do brasileiro, desta vez, ele também esteve em situação de extrema dificuldade. No terceiro e decisivo set, chegou a ficar com 3 a 0 de desvantagem. Como se não bastasse, salvou ainda quatro match points, um deles numa bola de muita sorte, deixando o adversário desconsolado e inconformado. "Como na semana passada este também foi um jogo que qualquer um poderia ter vencido, ninguém merecia ter perdido", disse Guga referindo-se a outro duelo diante do inglês, nas semifinais do Masters Series de Cincinnati, em que venceu e foi campeão. "Desta vez, acho que me descuidei um pouco no início do terceiro set e isso quase acabou custando o jogo." No primeiro set, Guga estava um pouco apático. Não mostrava a habitual determinação e, para quem entrou no campeonato apenas para treinar, parecia mesmo pouco ligando para o resultado. Porém, no segundo set, o tenista brasileiro acordou para a partida. Voltou a mostrar a conhecida força e eficiência de seus golpes e quebrou por duas vezes o serviço do adversário para ganhar a série por 6 a 1. E justamente quando tudo parecia caminhar tranqüilo para mais uma vitória do brasileiro, Guga sofreu de um repentino ataque de falta de atenção, iniciou o terceiro set cedendo uma quebra de serviço e chegou a estar em desvantagem de 3 a 0. Só, que mais uma vez, mostrou estar se notabilizando pelas conquistas em situações dramáticas. Reagiu e conquistou mais uma vitória sensacional diante do inglês Tim Henman. "Agora que já cheguei as semifinais, vamos ver se continuo neste clima e consigo uma vaga na final", afirmou Guga. "Vou jogar mais uma vez com o Goran, venci a semana passada e quem sabe não possa fazer o mesmo agora." Goran Ivanisevic, desde que conquistou o título do torneio de Wimbledon, só perdeu um jogo. Foi justamente para Guga, semana passada em Cincinnati. Ganhou vaga nas semifinais de Indianápolis ao vencer o marroquino Younes El Aynaoui por 7/5 e 6/3. Enquanto isso, o russo Marat Safin derrotou o sueco Thomas Enqvist por 7/5 e 6/4 e vai enfrenta Patrick Rafter, que eliminou o bielo-russo Max Mirnyi por 6/3 e 7/6 (7/3).