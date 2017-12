Guga vence Ivanisevic e vai à final Com mais uma incrível reação, Gustavo Kuerten garantiu sua vaga na final do ATP Tour de Indianápolis, ao vencer o croata Goran Ivanisevic por 1/6, 6/3 e 6/2. Logo mais, Guga vai para rodada dupla e decide o título do torneio diante do australiano Patrick Rafter. Por coincidência, semana passada, Guga também viveu esta situação. Pela manhã, terminou um jogo interrompido pelas semifinais diante do inglês Tim Henman e a seguir jogou e ganhou a final diante de Rafter no Masters Series de Cincinnati. Agora, em Indianápolis, Guga fez toda a semifinal neste domingo. Começou o jogo meio sem disposição, sem correr muito nas bolas e perdeu fácil o primeiro set. Reagiu no segundo, para consolidar sua vitória no terceiro e decisivo set, com um jogo agressivo de fundo de quadra.