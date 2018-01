Guga vence jogo de duplas em Paris Gustavo Kuerten estreou com vitória na chave de duplas do Torneio Masters Series de Paris, nesta segunda-feira. Jogando ao lado do francês Julien Boutter, o tenista brasileiro venceu os irmãos norte-americanos Bob e Mike Brian - que formam a 7ª melhor dupla do ranking - por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3. Tudo correu como o técnico Larri Passos queria. Guga passou bastante tempo na quadra, treinou as devoluções de saques, as passadas e os voleios - fundamentos importantes nas quadras rápidas como o Taraflex do Paris Bercy - e o melhor, saiu com vitória, o que ajuda muito a aumentar a confiança para a estréia na chave individual, nesta terça-feira. O adversário será o checo Bohdan Ulihrach, que derrotou o espanhol Francisco Clavet, vindo do qualificatório, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-4. Ulihrach é uma espécie de freguês de Guga, já que o brasileiro leva uma grande vantagem no retrospecto: 4 vitórias contra apenas uma do checo. O jogo está previsto para começar às 20h30 local, 17h30 de Brasília, mas como é o quinto e último da quadra central, poderá sofrer atrasos. A SporTV anuncia a transmissão da partida. Os jogos desta terça-feira no Paris Bercy começam às 11h30 local, com Albert Costa (Espanha) x Michael Llodra (França), seguido de Goran Ivanisevic (Croacia) x Andreas Vinciguerra (Suécia), Nicolas Lapentti (Equador) x Lleyton Hewitt (Austrália), Thomas Enqvist (Suécia) x Nicolas Escude (França); e só então Guga entra na quadra para enfrentar Ulihrach. nesta segunda-feira, o equatoriano Nicolas Lapentti ganhou de Antony Dupuis (França) por 6/7 (7/5), 7/6 (7/5) e 7/5; Hicham Arazi (Marrocos) de Nicolas Kiefer (Alemanha) por 7/6 (7/4), 1/6 e 6/3; Christophe Rochus (Bélgica) de Wayne Ferreira (África do Sul) por 6/3 e 6/4; e Xavier Malisse (Bélgica) surpreendeu o britânico Greg Rusedski por 7/6 (7/3) e 6/4.