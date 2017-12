Guga vence mais uma em Cincinnati Num jogo em que predominaram a força e a precisão no serviço dos dois tenistas, Gustavo Kuerten levou a melhor no duelo com o alemão Tommy Haas e venceu por 2 sets a 0, parciais equilibradas de 7/6 (7/4) e 7/6 (10/8). Com isso, Guga já garantiu sua classificação para a terceira rodada - oitavas de final - do Masters Series de Cincinnati e espera pelo seu adversário de amanhã, que sairá do vencedor da partida entre o francês Nicolas Escude e o atual campeão do Wimbledon, do croata Goran Ivanisevic. Tanto no primeiro set, como no segundo não houve qualquer quebra de serviço. Na realidade, na primeira série, Guga esteve mais ameaçado em seu saque. Salvou dois break points, enquanto Haas chegou ao tie break sem ter seu saque sob risco. O segundo set manteve a mesma característica, só que, desta vez, Guga chegou a ter chance de que quebrar o serviço de Haas pela primeira vez no jogo. Não conseguiu e, novamente, a decisão foi para o tie break, que o brasileiro salvou dois set poins e definiu sua vitória no segundo match point, para desconsolo da bela Anna Kournikova, tenista russa que torcia fervorosamente para seu novo amigo e companheiro, Tommy Haas.