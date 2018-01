Guga vence mais uma em Hamburgo Num jogo extremamente disputado, que durou 1h20, o brasileiro Gustavo Kuerten venceu o romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0 e garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Hamburgo, contra o argentino Guillermo Cañas. A exemplo do que já havia ocorrido na estréia, diante do alemão Nicolas Kiefer - Guga venceu o primeiro set sem problemas, mas teve muita dificuldade no segundo. As parciais foram de 6/4 e 7/6 (7-5). No primeiro set Guga conseguiu três quebras de serviço (contra duas de Pavel) e fechou a série em 6/4. O segundo, no entanto, foi muito mais equilibrado. Sem quebras de saque, o jogo só foi decidido no tie-break 0 o game de desempate. No 11º game, o romeno estava na frente e Guga teve de se superar, salvando cinco set-points - três deles consecutivos. Neste momento, no entanto, ele demonstrou estar de fato recuperando sua melhor forma física e técnica. Reagiu; levou o jogo para o tie-break e fechou a série com 7/5.