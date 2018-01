Guga vence mais uma em Maiorca Num jogo emocionante, Gustavo Kuerten conquistou uma vitória sensacional sobre o sueco Magnus Norman, por 6/1, 5/7 e 6/3, em quase duas horas de jogo. Com isso, ele garantiu sua classificação para as quartas-de-final do torneio de Palma de Maiorca, na Espanha, celebrando com mais um bom resultado a semana que marca sua volta ao circuito profissional, depois da cirurgia no quadril. Guga chegou a deixar a impressão de que iria arrasar o adversário. Ganhou o primeiro set por 6/1 e liderou o segundo por 4 a 0, depois 4 a 1 e 5 a 2, mas, sem ritmo, acabou permitindo a reação de Norman, que passou a jogar bem melhor. Na próxima rodada, nesta sexta-feira, Guga irá enfrentar o argentino Gaston Gaudio, que eliminou o francês Cedric Pioline. O tenista brasileiro ainda jogará amanhã uma das semifinais de duplas. Ao lado do mineiro André Sá, ele enfrenta o austríaco Julien Knowles e o alemão Michael Kohlmann.