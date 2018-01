Guga vence mais uma em Montecarlo O tenista Gustavo Kuerten venceu o alemão Tommy Haas de virada por dois sets a um - parciais de 6/7 (8-6), 6/3 e 6/3 e garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Master Series de Montecarlo. Com esse resultado, o brasileiro fica a uma vitória do primeiro lugar no ranking mundial. Nas quartas-de-final, Guga vai enfrentar o vencedor do jogo entre o francês Jerome Golmard e o holandês Sjen Schalken. A exemplo do que ocorrera na estréia, diante do marroquino Younes El Ayanoui e, depois, com Fernando Vicente (ESP) na segunda rodada, Guga alternou bons e maus momentos. Começou bem o primeiro set, quebrando o serviço do alemão, dando a impressão de que iria vencer sem problemas. Mas permitiu a reação do adversário. Depois de desperdiçar várias chances para fechar a partida, acabou perdendo no tiebreak. No segundo set Guga foi melhor o tempo todo e empatou a série em 1 a 1 com 6/3, até com certa facilidade. No terceiro, o brasileiro imprimiu um ritmo forte; quebrou o serviço de Haas no sétimo game e a partir daí deslanchou para fechar a partida.