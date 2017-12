Guga vence mais uma no Brasil Open Só mesmo Gustavo Kuerten para lotar os quase cinco mil lugares do estádio da Costa do Sauípe num jogo apenas de segunda rodada de um torneio ATP Tour. E com uma festa da torcida, Guga avançou para as quartas-de-final do Brasil Open ao derrotar a revelação francesa Richard Gasquet por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/3) e 6-3. Nesta quinta-feira, Kuerten volta à quadra para enfrentar o argentino Franco Squillari, às 20h30, com transmissão pela Rede Record e SporTV. "Sabia que hoje (quarta-feira) iria jogar melhor do que no primeiro dia", contou Guga. "Acho até que poderia ter vencido mais fácil não fosse um descuido no segundo set, quando perdi meu serviço com vantagem de 5 a 1." Apesar dos 2 a 0, Guga voltou a deixar a torcida tensa. O primeiro set foi equilibrado, com Gasquet mostrando todo seu talento, enquanto o brasileiro soube usar sua maior experiência nos momentos mais importantes para colocar-se em vantagem. Só que os recentes jogos de Guga estão sempre acompanhados de surpresas e fortes emoções. É só lembrar a partida diante do italiano Filippo Volandri em que vencia o set decisivo por 5 a 0 e 40/15, em Viña Del Mar, quando deixou o adversário encostar e só ganhou após um verdadeiro sufoco. Agora, diante de Gasquet, Guga aproveitou-se do cansaço do adversário no segundo set para abrir vantagem de 5 a 1. Sacou para o jogo, mas para desespero da torcida perdeu seu serviço e adiou um pouco a festa da torcida. "Foi importante avançar para as quartas-de-final e dei mais um passo para uma boa campanha", contou. "Acho até que um grupo de torcedores franceses tentaram atrapalhar a festa, mas não conseguiram", disse Guga referindo-se a um grupo de franceses hospedados na Costa do Sauípe e que fizeram bastante barulho.