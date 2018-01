Guga vence Mantilla e vai à semifinal Com o estilo "matador", que vinha buscando desde o início da semana, Gustavo Kuerten derrotou na noite desta sexta-feira o espanhol Felix Mantilla por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 6/1. Agora, Guga já está entre os quatro semifinalistas do Torneio de Buenos Aires e disse que começa a sentir o "gostinho" do título. O tenista brasileiro volta a jogar neste sábado, às 16 horas, com transmissão da SporTV, diante do vencedor da partida entre o espanhol Carlos Moyá e o peruano Luiz Horna. "Comecei a pegar bem na bola, como gosto", revelou Guga. "Acho que estou mesmo chegando ao estilo matador e, não fosse um descuido no segundo set, poderia até ter vencido com mais tranqüilidade." Na verdade, Guga teve muitas chances de liquidar a partida em dois sets. Depois de vencer o primeiro com relativa facilidade e um jogo bastante agressivo, no segundo teve vantagem de 2 a 0 e 0 a 40 no saque de Mantilla. Poderia ter conseguido a quebra e sacaria para fazer 4 a 0. Mas não conseguiu fechar e acabou decidindo a partida só no terceiro set. "Não é fácil ganhar de um jogador como o Mantilla no saibro, mas acho que me senti muito confiante, especialmente no terceiro set. E quando jogo assim me torno bem perigoso e os adversários começam a tentar coisas difíceis e consigo me impor", contou o brasileiro. Feliz com a classificação para as semifinais, Guga garantiu estar satisfeito com seu desempenho. "Ainda mais no saibro, começo a me sentir muito mais a vontade. E agora que chego no fim de semana, o torneio se torna ainda mais bonito e acho que sou um privilegiado em estar entre os quatro melhores da competição." Para o técnico Larri Passos, Guga, por incrível que possa parecer, estava com problemas de adaptação ao saibro. Afinal, jogou poucos torneios nesta superfície no ano passado. A solução encontrada pelo treinador foi a de pegar um balde de bolas pela manhã e treinar muito com o pupilo. "Foi mérito do Guga que treinou bastante no dia do jogo e começou a sentir melhor a bola", disse Larri Passos. "O resultado foi esta vitória e deve comemorar, pois nunca é fácil ganhar do Mantilla."