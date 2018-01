Guga vence na estréia em Barcelona Gustavo Kuerten levou um enorme susto no primeiro set, mas conseguiu reagir e venceu o espanhol Félix Mantilla nesta quarta-feira, por dois sets a zero, em sua estréia no ATP de Barcelona. Guga venceu com parciais de 7/6 (7-1) e 6/3. Mas não foi fácil. No primeiro set, o brasileiro conseguiu uma virada espectacular. Estava perdendo por 5 a 1. Conseguiu empatar e levar a partida ao tie-break, quando, refeito do susto, fechou com 7/1. No segundo set não teve problemas. Venceu com 6/3, em 1h20 minutos. Guga espera agora o vencedor do confronto entre o marroquino Younes El Aynaoui e o espanhol Albert Portas, que jogam ainda hoje. BRASILEIROS - Nesta quarta-feira outros brasileiros entram em quadra, só que pelo Torneio de Houston, nos Estados Unidos. Por volta das 18 horas, Fernando Meligeni enfrenta o norte-americano Vincent Spadea. Em seguida, Flávio Saretta pega, o francês Oliver Mutis.