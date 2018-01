Guga vence na estréia em Hamburgo O tenista Gustavo Kuerten levou um susto - especialmente no segundo set - mas venceu em sua estréia no Torneio de Hamburgo. Nesta terça-feira, o brasileiro derrotou o alemão Nicolas Kiefer por 2 sets a 0, em 1h22; garantiu sua vaga na segunda rodada, mas não foi fácil. As parciais foram de 6/4 e 7/5. Guga começou o jogo desconcentrado e teve o serviço quebrado logo no segundo game. Reagiu a partir daí e conseguiu fechar a primeira série em 6/4. Mais confiante, Guga começou o segundo set de forma arrasadora. Abriu 5 a 1 de vantagem e deu a impressão de que fecharia a partida sem dificuldades. Mas não foi isso que aconteceu. O alemão devolveu as quebras e, estimulado pela torcida, chegou a empatar a partida em 5 a 5. Depois do susto, Guga retomou o domínio da partida e voltou a quebrar o saque de Kiefe fazendo 6/5. Quando sacava para a vitória, a partida foi interrompida por causa da chuva. Cerca de cinco minutos depois, o jogo recomeçou e Guga fechou em 7/5. Na próxima rodada, nesta quarta-feira, Kuerten vai enfrentar o romeno Andrei Pavel, que na abertura da rodada de hoje venceu o australiano Wayne Arthurs também em dois sets: 6/4 e 6/4.