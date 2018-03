Guga vence na estréia em Hamburgo Gustavo Kuerten conseguiu uma boa vitória em sua estréia no Masters Series de Hamburgo, o último torneio antes da disputa de Roland Garros, que começa no dia 23 de maio. Contra o romeno Andrei Pavel, o tenista brasileiro ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 56 minutos de partida. Esta foi apenas a 5ª partida de Guga desde que ele voltou ao circuito profissional, após ficar mais de 6 meses se recuperando da cirurgia no quadril. E foi também a 2ª vitória, pois tinha ganhado na estréia em Valência - disputou também os torneios de Montecarlo e Roma. Trabalhando agora com o treinador argentino Hernan Gumy, Guga espera a definição de seu próximo adversário no Masters Series de Hamburgo, torneio que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios. Ele enfrentará o vencedor do jogo entre o alemão Alexander Waske e o espanhol Tommy Robredo.