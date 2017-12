Guga vence na estréia em Indianápolis Gustavo Kuerten estreou com vitória no ATP Tour de Indianápolis, ao derrotar o israelense Naon Okun, 159 do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Com este resultado, Guga inicia com confiança a defesa do título conquistado ano passado e que marcou história na carreira do jogador por ser o primeiro troféu em uma competição de quadras rápidas. O brasileiro já está sete partidas sem perder neste tipo de superfície. Depois desta vitória, Guga já volta à quadra nesta quinta-feira para enfrentar um adversário bem mais perigoso, o croata Ivan Ljubicic, em jogo previsto para às 18 horas, de Brasília. O brasileiro enfrentou por duas vezes este adversário, mas sempre em jogos difíceis. Ljubicic ocupa a posição de número 46 do ranking mundial e costuma surpreender grandes adversários. Recentemente ganhou de Andre Agassi. Na sua estréia em Indianápolis, Guga teve um início de jogo equilibrado. Conseguiu a primeira quebra de serviço para fazer 4 a 2 e sacou para fechar a série com 5 a 3, mas acabou cedendo seu saque. Mesmo assim, voltou a dominar e ganhou o primeiro set por 6/4. No segundo, a situação ficou ainda mais tranqüila, com Guga começando com uma quebra de serviço e manteve a vantagem até definir sua vitória por 6/3.