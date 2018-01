Guga vence na estréia em L.A. Gustavo Kuerten mostrou que já não se assusta mais com as quadras rápidas. E estreou com vitória no ATP Tour de Los Angeles, ao marcar 2 sets a 0 no francês Michael Llodra, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Guga volta a jogar nesta quinta-feira, e enfrenta um jogador desconhecido, o norte-americano Robby Ginapri, apenas o número 475 do ranking mundial. O torneio de Los Angeles, com US$ 400 mil em prêmios, é uma espécie de aquecimento para o circuito norte-americano de quadras rápidas, que vai até o US Open, a partir de 27 de agosto em Flushing Meadows, em Nova York. Depois de ter conquistado o título em Stuttgart, na sua despedida da temporada de quadras de saibro, o seu terreno preferido, Guga consegue um bom resultado numa superfície bem diferente e mostra que ir longe num torneio que tem jogadores como Andre Agassi, Pete Sampras e Marat Safin. O torneio teve ainda hoje, os seguintes resultados: O bielo-russo Max Mirnyi vence o holandês Sjeng Schalken por 2 a 0 - 6/3 e 7/6 (7-3). O norte-americano Taylor Dent venceu o espanhol Carlos Moya por 6/3 e 6/4 e o sueco Magnus Norman passou pelo francês Cyril Saulnier por 2 a 0: 6/4 e 7/6 (7-4).