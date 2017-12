Guga vence na estréia em Long Island Gustavo Kuerten começou bem o Torneio de Long Island, o último antes do US Open, que será disputado a partir de segunda-feira. Jogando contra o eslovaco Dominik Hrbaty, nesta terça, o tenista brasileiro ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Agora, na segunda rodada da competição norte-americana, Guga enfrentará outro eslovaco, Karol Beck. Sem muito ritmo de jogo, Guga precisou mesmo suar a camisa para conquistar esta vitória. No primeiro set, chegou a estar em desvantagem de 3 a 4, com quebra de serviço. Mas conseguiu a virada. Depois, o brasileiro levou a segunda parcial para o tie break, em que venceu com certa tranqüilidade. O seu adversário desta quarta-feira, Karol Beck, vem embalado. Saiu do qualifying e estreou com vitória na chave principal, ao superar o espanhol David Ferrer por 2/6, 6/4 e 6/3.