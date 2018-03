Guga vence na estréia em Los Angeles O tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu na estréia do ATP de Los Angeles, nos Estados Unidos, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, o suíço George Bastl, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (9/7). Na segunda rodada Guga terá pela frente o inglês Martin Lee, que eliminou o japonês Takao Suzuki. Será o primeiro duelo entre os tenistas. O jogo foi bastante equilibrado. No primeiro set, Guga só obteve uma quebra de saque no 12º game. No segundo set, a disputa foi ainda maior e o brasileiro precisou de um disputado tie-break para fechar a partida. Esta foi a primeira vitória de Guga em piso rápido desde o Aberto dos Estados Unidos, em 2001. Outros resultados desta terça-feira: Sebastien Grosjean (FRA) derrotou Jack Brasington (EUA) por 6/1 e 6/2, Noam Okun (ISR) venceu Sjeng Schalken (HOL) por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4), Xavier Malisse (BEL) eliminou Scott Draper (AUS) por 6/4 e 7/6 (7/4), Max Mirnyi (BUL) superou Cecil Mamiit (EUA) por 6/4 e 6/4 e Martin Lee (GBR) desclassificou Takao Suzuki (JAP) por 6/4 e 7/5.