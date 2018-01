Guga vence na estréia em Montecarlo O tenista Gustavo Kuerten começou bem sua participação no Master Series de Montecarlo. O brasileiro venceu hoje o marroquino Younes El Ayanoui por dois sets a um - parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, na estréia dos dois no torneio. A partida começou fácil, mas terminou dramática para o brasileiro. Guga venceu o primeiro set (6/4) até com certa facilidade, mas foi surpreendido no segundo, quando o marroquino devolveu o placar. O terceiro e decisivo set foi marcado por erros de ambos os lados e sucessivas quebras de serviço. Ayanoui chegou a abrir 3 games a zero, mas Guga reagiu e conseguiu virar o jogo. Na próxima rodada, Guga deverá enfrentar o espanhol Fernando Vicente.