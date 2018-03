Guga vence na estréia em Paris O tenista Gustavo Kuerten começou muito bem sua caminhada em busca do tricampeonato em Roland Garros. Nesta segunda-feira pela manhã, o brasileiro venceu o argentino Guillermo Coria por três sets a zero - parciais de 6/1, 7/5 e 6/4 - na estréia dois no torneio. Na próxima rodada Guga vai enfrentar mais um argentino - Augustin Calleri, que venceu o holandês John Van Lottum também por três a zero - parciais de 6/3, 6/0 e 6/4.